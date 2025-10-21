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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Чэнду Жунчэн - Джохор
Чэнду Жунчэн - Джохор: обзор матча 21 октября 2025
Чэнду Жунчэн
21.10.2025, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 3 тур
0 : 2
Завершен
Джохор
5'
O. Arribas
62'
I. Mendez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чэнду Жунчэн - Джохор
Завершен
89'
Замена
Bergson
️️️️➡️️
Жайро Маседа
85'
Замена
️️️️➡️️
Рауль Парра
85'
Замена
Teto
️️️️➡️️
Агер Акетче
Замена
️️️️➡️️
Pengfei Han
82'
71'
Замена
Начо Инса
️️️️➡️️
Афик Фазаил
Замена
Ming Yang Yang
️️️️➡️️
Liao Rongxiang
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
Ignacio Mendez
Пас отдал
Хонатан Сильва
Желтая карточка
Pengfei Han
59'
Желтая карточка
Tim Chow
55'
46'
Замена
Shane Lowry
️️️️➡️️
Эдди Исрафилов
Замена
Тимо Летшерт
️️️️➡️️
Yanfeng Dong
46'
Замена
Felipe Silva
️️️️➡️️
Xu Hong
46'
Желтая карточка
P. Delgado
45'
30'
Желтая карточка
Хонатан Сильва
Замена
Yahav Gurfinkel
️️️️➡️️
Hetao Hu
29'
13'
Желтая карточка
Жайро Маседа
Желтая карточка
Yanfeng Dong
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
O. Arribas
Пас отдал
Жайро Маседа
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Жунчэн
32
Дянзуо Лю
ВР
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
49
Xu Hong
ЦП
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Джохор
58
Андони Субиаурре
(К)
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
4
Афик Фазаил
ОП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
47
Агер Акетче
АП
42
Ариф Айман
ПВ
11
Жайро Маседа
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
24
O. Arribas
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
48
Li Moyu
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
16
Ming Yang Yang
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
9
Felipe Silva
ЦФ
24
Chuang Tang
ЦФ
Джохор
16
Сийхан Хазми
ВР
1
Christian Abad
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
30
Начо Инса
ЦП
20
Teto
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
3-2-5
32
Лю
22
17
2
18
19
8
39
58
49
20
2-1-1-2-4
58
Субиаурре
36
Парра
33
Сильва
4
Фазаил
23
Исрафилов
42
Айман
47
Акетче
28
24
5
11
Маседа
19
5
Летшерт
5
Летшерт
19
2
13
13
2
58
16
16
58
49
9
9
49
23
Исрафилов
14
14
23
Исрафилов
4
Фазаил
30
Инса
30
Инса
4
Фазаил
47
Акетче
20
20
47
Акетче
11
Маседа
9
9
11
Маседа
Остались в запасе
Чэнду Жунчэн
Джохор
1
Jian Tao
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
48
Li Moyu
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
16
Сийхан Хазми
ВР
1
Christian Abad
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Остались в запасе
1
Jian Tao
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
48
Li Moyu
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Остались в запасе
16
Сийхан Хазми
ВР
1
Christian Abad
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Эктор Бидольо
Статистика матча Чэнду Жунчэн - Джохор
5
2
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
20
19
Офсайды
1
2
Количество передач
449
254
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Информация о матче
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Стадион:
Chengdu Phoenix Hill Football Stadium, Sichuan
Посещаемость:
39093
Новости команд
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«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
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4
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20 мая
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
21 июня
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
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Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 3
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
15.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 3
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
15.05.2026
Чэнду Жунчэн
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли
2 : 1
17.04.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Санфречче Хиросима
1 : 0
11.03.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Джохор
3 : 1
04.03.2026
Санфречче Хиросима
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Джохор
1 : 0
17.02.2026
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
10.02.2026
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