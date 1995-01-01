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    Хайро

    #10 | Нападающий
    Имя Маседо
    Фамилия да Силва
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 850
    тыс
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