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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Джохор - Матида Зельвия
Джохор - Матида Зельвия: обзор матча 30 сентября 2025
Джохор
30.09.2025, вторник, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 2 тур
0 : 0
Завершен
Матида Зельвия
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Джохор - Матида Зельвия
Завершен
84'
Замена
Oh Se-Hun
️️️️➡️️
Henry Heroki Mochizuki
Замена
Teto
️️️️➡️️
Хонатан Сильва
73'
Замена
Начо Инса
️️️️➡️️
Ignacio Mendez
73'
70'
Замена
H. Shimoda
️️️️➡️️
K. Sento
70'
Замена
Такума Нисимура
️️️️➡️️
На Сан-Хо
Замена
Жайро Маседа
️️️️➡️️
Bergson
65'
46'
Замена
Kotaro Hayashi
️️️️➡️️
Asahi Masuyama
46'
Замена
Митчелл Дюк
️️️️➡️️
Шота Фудзио
Желтая карточка
Афик Фазаил
30'
23'
Пенальти не реализован
Юки Сома
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Джохор
16
Сийхан Хазми
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
4
Афик Фазаил
(К)
ОП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
47
Агер Акетче
АП
42
Ариф Айман
ПВ
5
Cristian Glauder
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
24
O. Arribas
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Матида Зельвия
1
Косеи Тани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Юта Накаяма
ЦЗ
6
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
16
Hiroyuki Mae
ЦП
8
K. Sento
ЦП
11
Asahi Masuyama
ЦП
7
Юки Сома
ЛВ
10
На Сан-Хо
ЛВ
3
Gen Shoji
(К)
ЦФ
9
Шота Фудзио
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Джохор
58
Андони Субиаурре
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
20
Teto
ЦП
30
Начо Инса
ЦП
21
Nazmi Faiz
ЦП
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
Матида Зельвия
44
Yoshiaki Arai
ВР
13
Tatsuya Morita
ВР
26
Kotaro Hayashi
ЦЗ
2
Tomoki Imai
ЦЗ
18
H. Shimoda
ЦП
23
Ryohei Shirasaki
ЦП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
9
Oh Se-Hun
ЦФ
22
Takaya Numata
ЦФ
2-1-1-2-4
16
Хазми
33
Сильва
36
Парра
4
Фазаил
23
Исрафилов
47
Акетче
42
Айман
5
28
24
9
3-3-2-2
1
Тани
5
Дрешевич
19
Накаяма
6
16
8
11
7
Сома
10
Сан-Хо
9
Фудзио
3
33
Сильва
20
20
33
Сильва
28
30
Инса
30
Инса
28
9
11
Маседа
11
Маседа
9
11
26
26
11
8
18
18
8
9
Фудзио
15
Дюк
15
Дюк
9
Фудзио
10
Сан-Хо
20
Нисимура
20
Нисимура
10
Сан-Хо
6
9
9
6
Остались в запасе
Джохор
Матида Зельвия
58
Андони Субиаурре
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
44
Yoshiaki Arai
ВР
13
Tatsuya Morita
ВР
2
Tomoki Imai
ЦЗ
23
Ryohei Shirasaki
ЦП
22
Takaya Numata
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
Остались в запасе
44
Yoshiaki Arai
ВР
13
Tatsuya Morita
ВР
2
Tomoki Imai
ЦЗ
23
Ryohei Shirasaki
ЦП
22
Takaya Numata
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Главный тренер
Го Курода
Статистика матча Джохор - Матида Зельвия
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
11
13
Офсайды
0
2
Количество передач
386
329
Сейвы
6
4
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Султан Ибрагим
Посещаемость:
28915
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Матида Зельвия
2 : 1
06.06.2026
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Япония. Джей-лига, 5th place
Нагоя Грампус
2 : 2
30.05.2026
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Япония. Джей-лига, 18 тур
Матида Зельвия
1 : 0
22.05.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 1
17.05.2026
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 12 тур
Матида Зельвия
0 : 0
13.05.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли
2 : 1
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Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Санфречче Хиросима
1 : 0
11.03.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Джохор
3 : 1
04.03.2026
Санфречче Хиросима
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1 : 0
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Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
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2 : 1
10.02.2026
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Япония. Джей-лига, 5th place
Матида Зельвия
2 : 1
06.06.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 5th place
Нагоя Грампус
2 : 2
30.05.2026
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Япония. Джей-лига, 18 тур
Матида Зельвия
1 : 0
22.05.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 1
17.05.2026
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 12 тур
Матида Зельвия
0 : 0
13.05.2026
Токио Верди
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