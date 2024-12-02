Хесе – о президенте «ПСЖ»: «Не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я»

Воспитанник «Реала» Хесе пожаловался на период карьеры в «ПСЖ».

Парижский клуб выкупил нападающего в 2016 году за 25 млн евро.

Испанец провел 18 матчей и забил 2 гола.

Его четырежды отдавали в аренду.

«Я мог остаться в «Реале», если бы захотел, но мне предложили вариант с «ПСЖ». Я задумался о переезде в Париж из-за дефицита игрового времени. Мне хотелось поехать со сборной на Евро.

В «Реале» платили очень хорошо, но «ПСЖ» предлагал намного больше. В конце концов я перешел, но они относились ко мне очень плохо. Именно тогда я понял, что «Реал» во всем лучший в мире.

В «ПСЖ» я чувствовал, что имею дело с миллиардером, который относится к игрокам как к фишкам. Я дебютировал, отдав голевую передачу на победный гол, но потом выбыл на два месяца из-за аппендицита, а зимой мне сказали, что я должен уйти.

Я сказал Эмери, что чувствую себя обманутым. Президент [Нассер Аль-Хелайфи] вообще не хотел видеть меня [в клубе]. Не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я. Мне ничего не объяснили», – рассказал Хесе.