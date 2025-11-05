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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Джохор - Шанхай Шэньхуа
Джохор - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 05 ноября 2025
Джохор
05.11.2025, среда, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 4 тур
3 : 1
Завершен
Шанхай Шэньхуа
48'
Х. Сильва
63'
O. Arribas
87'
Х. Сильва
71'
S. Mineiro (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Джохор - Шанхай Шэньхуа
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Вилсон Манафа
90'
+6'
ГОЛ! 3:1!
Хонатан Сильва
Пас отдал
Ариф Айман
87'
Замена
Teto
️️️️➡️️
Начо Инса
85'
Замена
Bergson
️️️️➡️️
Жайро Маседа
85'
82'
Желтая карточка
Saulo Mineiro
82'
Желтая карточка
Жоао Карлос Тейшейра
75'
Желтая карточка
Андре Луис
Желтая карточка
Эдди Исрафилов
73'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Saulo Mineiro
67'
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Си Ву
67'
Замена
Хайцзянь Ван
️️️️➡️️
Тианий Гао
63'
Замена
Saulo Mineiro
️️️️➡️️
Луиш Асуэ
ГОЛ! 2:0!
O. Arribas
63'
Желтая карточка
Shane Lowry
60'
Желтая карточка
O. Arribas
59'
Замена
Shane Lowry
️️️️➡️️
Cristian Glauder
57'
ГОЛ! 1:0!
Хонатан Сильва
48'
45'
+3'
Замена
Афик Фазаил
️️️️➡️️
Агер Акетче
20'
Травма
Агер Акетче
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Джохор
58
Андони Субиаурре
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
30
Начо Инса
(К)
ЦП
47
Агер Акетче
АП
42
Ариф Айман
ПВ
11
Жайро Маседа
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
24
O. Arribas
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
8
Li Ke
ЦП
15
Си Ву
(К)
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Луиш Асуэ
ЦФ
99
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Джохор
1
Christian Abad
ВР
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
4
Афик Фазаил
ОП
21
Nazmi Faiz
ЦП
20
Teto
ЦП
9
Bergson
ЦФ
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
41
Zhou Zhengkai
ВР
21
Xu Haoyang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
20
Yu Hanchao
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
2-2-2-4
58
Субиаурре
33
Сильва
36
Парра
23
Исрафилов
30
Инса
47
Акетче
42
Айман
11
Маседа
24
5
28
4-1-2-1-2
1
13
Манафа
4
Цзян
5
Чжу
27
Чан
17
Гао
8
15
Ву
10
Тейшейра
99
Луис
12
Асуэ
5
14
14
5
47
Акетче
4
Фазаил
4
Фазаил
47
Акетче
30
Инса
20
20
30
Инса
11
Маседа
9
9
11
Маседа
15
Ву
21
21
15
Ву
17
Гао
33
Ван
33
Ван
17
Гао
12
Асуэ
11
11
12
Асуэ
Остались в запасе
Джохор
Шанхай Шэньхуа
1
Christian Abad
ВР
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
20
Yu Hanchao
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Christian Abad
ВР
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
Остались в запасе
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
20
Yu Hanchao
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Джохор - Шанхай Шэньхуа
3
4
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
10
Офсайды
2
0
Количество передач
461
268
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Султан Ибрагим
Посещаемость:
20218
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