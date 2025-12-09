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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Джохор - Шанхай Порт
Джохор - Шанхай Порт: обзор матча 09 декабря 2025
Джохор
09.12.2025, вторник, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 6 тур
0 : 0
Завершен
Шанхай Порт
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Джохор - Шанхай Порт
Завершен
90'
+8
Желтая карточка
Huan Fu
Замена
Manuel Hidalgo
️️️️➡️️
Ignacio Mendez
90'
+2
90'
+5'
Замена
Shane Lowry
️️️️➡️️
Афик Фазаил
80'
Замена
Celso José Bermejo Macías
️️️️➡️️
Bergson
80'
76'
Замена
Huan Fu
️️️️➡️️
Чжан Линьпен
75'
Травма
Чжан Линьпен
64'
Замена
Feng Jing
️️️️➡️️
Оскар Мелендо
Замена
Teto
️️️️➡️️
Начо Инса
64'
52'
Желтая карточка
Чжан Линьпен
47'
Желтая карточка
Yang Shiyuan
46'
Замена
Lu Wenjun
️️️️➡️️
Zhen Wei
46'
Замена
Abraham Halik
️️️️➡️️
Shenglong Li
45'
Травма
Zhen Wei
45'
+3'
43'
Замена
Yang Shiyuan
️️️️➡️️
Матеус Витал
42'
Травма
Матеус Витал
Желтая карточка
Cristian Glauder
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Джохор
16
Сийхан Хазми
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
4
Афик Фазаил
ОП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
30
Начо Инса
(К)
ЦП
5
Cristian Glauder
ЦФ
24
O. Arribas
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
4
Shenchao Wang
(К)
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Джохор
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Christian Abad
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
20
Teto
ЦП
21
Nazmi Faiz
ЦП
77
Celso José Bermejo Macías
ЦФ
88
Manuel Hidalgo
ЦФ
44
Miquel Cuesta
ЦФ
Шанхай Порт
25
Jia Du
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
21
Jingchao Meng
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
2-1-2-5
16
Хазми
33
Сильва
36
Парра
4
Фазаил
23
Исрафилов
30
Инса
24
11
Маседа
9
28
5
4-1-1-3-1
12
5
Линьпен
13
3
4
5
Хусса
32
21
Мелендо
10
Витал
11
Габриэлзиньо
14
4
Фазаил
14
14
4
Фазаил
30
Инса
20
20
30
Инса
9
77
77
9
28
88
88
28
5
Линьпен
23
23
5
Линьпен
10
Витал
20
20
10
Витал
14
15
15
14
21
Мелендо
44
44
21
Мелендо
13
11
11
13
Остались в запасе
Джохор
Шанхай Порт
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Christian Abad
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
44
Miquel Cuesta
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
25
Jia Du
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Christian Abad
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
44
Miquel Cuesta
ЦФ
Остались в запасе
25
Jia Du
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
Главный тренер
Эктор Бидольо
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Джохор - Шанхай Порт
1
3
Всего ударов по воротам
48
6
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
12
3
Нарушения
12
8
Офсайды
2
3
Количество передач
416
244
Сейвы
2
11
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
18
2
Блокированные удары
18
2
Удары из пределов штрафной
36
3
Удары из-за пределов штрафной
12
3
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Султан Ибрагим
Посещаемость:
19760
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1 : 0
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Чжэцзян Профешионал
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