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    Хайро - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Маседо
    Фамилия да Силва
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 850
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 1' -90' Хайдук (Сплит) 1:3 Гзира Юнайтед (Гзира)
    09.07.2019 1' -90' Гзира Юнайтед (Гзира) 0:2 Хайдук (Сплит)
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