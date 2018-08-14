«Милан» арендует Кастильехо у «Вильярреала»

Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Кастильехо продолжит карьеру в «Милане».

Футболист отправится в Италию на правах аренды. «Милан» заплатит за сезон 3 миллиона долларов. Контрактом предусмотрена опция выкупа игрока за 15 миллионов долларов.

В качестве сделки нападающий итальянцев Карлос Бакка следующий сезон проведет в составе «Вильярреала». На данный момент не сообщается, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

Бакка провел прошлый сезон в испанском клубе на правах аренды. За это время он сыграл в 35 матчах, в которых забил 15 голов. Колумбиец входил в трансферные интересы «Локомотива».