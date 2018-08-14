«Милан» арендует Кастильехо у «Вильярреала»

Ага, значит размен сделали, а то я уж подумал, чего это подлодка игроками разбрасывается.
Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Кастильехо продолжит карьеру в «Милане».
Футболист отправится в Италию на правах аренды. «Милан» заплатит за сезон 3 миллиона долларов. Контрактом предусмотрена опция выкупа игрока за 15 миллионов долларов.
В качестве сделки нападающий итальянцев Карлос Бакка следующий сезон проведет в составе «Вильярреала». На данный момент не сообщается, будет ли это аренда или полноценный трансфер.
Бакка провел прошлый сезон в испанском клубе на правах аренды. За это время он сыграл в 35 матчах, в которых забил 15 голов. Колумбиец входил в трансферные интересы «Локомотива».