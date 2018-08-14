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    «Милан» арендует Кастильехо у «Вильярреала»

    Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Кастильехо продолжит карьеру в «Милане».

    Футболист отправится в Италию на правах аренды. «Милан» заплатит за сезон 3 миллиона долларов. Контрактом предусмотрена опция выкупа игрока за 15 миллионов долларов.

    В качестве сделки нападающий итальянцев Карлос Бакка следующий сезон проведет в составе «Вильярреала». На данный момент не сообщается, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

    Бакка провел прошлый сезон в испанском клубе на правах аренды. За это время он сыграл в 35 матчах, в которых забил 15 голов. Колумбиец входил в трансферные интересы «Локомотива».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    14.08.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 10:27

      Ага, значит размен сделали, а то я уж подумал, чего это подлодка игроками разбрасывается.

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