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    Арустамян – о срыве перехода Кастильехо в ЦСКА: «Агенты потребовали 1 миллион комиссии и почти двукратное увеличение зарплаты игрока»

    Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, почему ЦСКА вышел из переговоров об аренде полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.

    «ЦСКА согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию.

    Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство. Авторизацию на переговоры с ЦСКА получила Stellar Sports – компания, которая ведет дела Бэйла, Грилиша, Маунта и других звезд.

    Кастильехо получал в «Милане» 2 миллиона евро, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в Stellar потребовали: 3,5 миллиона оклад для Саму, еще один – комиссия агентству.

    Это важный нюанс: миллион евро – не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась «Милану», а именно комиссионные.

    ЦСКА на эти условия не пошел. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум.

    А зарплат в 3,5 миллиона евро в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
    • В прошлой кампании в активе испанца 43 игры, 3 гола и 4 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 00:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13702

      KLIM777 27 минут назад

      ага за такого убого игрока) вложите 1 миллион лучше в школы, в квалификацию тренеров, отправляйте в Европу их на обучение, в том числе и весь менеджмент. пора завязывать заниматься ерундой.

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