Арустамян – о срыве перехода Кастильехо в ЦСКА: «Агенты потребовали 1 миллион комиссии и почти двукратное увеличение зарплаты игрока»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, почему ЦСКА вышел из переговоров об аренде полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.
«ЦСКА согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию.
Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство. Авторизацию на переговоры с ЦСКА получила Stellar Sports – компания, которая ведет дела Бэйла, Грилиша, Маунта и других звезд.
Кастильехо получал в «Милане» 2 миллиона евро, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в Stellar потребовали: 3,5 миллиона оклад для Саму, еще один – комиссия агентству.
Это важный нюанс: миллион евро – не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась «Милану», а именно комиссионные.
ЦСКА на эти условия не пошел. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум.
А зарплат в 3,5 миллиона евро в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
- В прошлой кампании в активе испанца 43 игры, 3 гола и 4 ассиста.