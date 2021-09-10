Арустамян – о срыве перехода Кастильехо в ЦСКА: «Агенты потребовали 1 миллион комиссии и почти двукратное увеличение зарплаты игрока»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, почему ЦСКА вышел из переговоров об аренде полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.

«ЦСКА согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию.

Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство. Авторизацию на переговоры с ЦСКА получила Stellar Sports – компания, которая ведет дела Бэйла, Грилиша, Маунта и других звезд.

Кастильехо получал в «Милане» 2 миллиона евро, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в Stellar потребовали: 3,5 миллиона оклад для Саму, еще один – комиссия агентству.

Это важный нюанс: миллион евро – не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась «Милану», а именно комиссионные.

ЦСКА на эти условия не пошел. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум.

А зарплат в 3,5 миллиона евро в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.