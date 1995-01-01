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    «Милан» хочет получить 1 миллион евро за аренду Кастильехо. ЦСКА пытается снизить цену

    Стало известно, во сколько может обойтись ЦСКА аренда полузащитника «Милана» Саму Кастильехо.

    По информации Eurostavka, итальянский клуб хочет получить 1 миллион евро за аренду испанца, потому что ЦСКА не намерен включать в сделку опцию выкупа.

    Стороны приостановили переговоры. Москвичи не готовы платить столько за аренду Кастильехо и пытаются снизить цену.

    • «Милан» не заявил Кастильехо на Лигу чемпионов.
    • Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2246

      Чермындыр 3 часа назад

      Зачем Кастильехо? Есть же Обляков, Ахметов, Васин, Чалов. С задачей не вылететь в ФНЛ они точно справятся. Наверное

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      Рейтинг: +2559

      Derzkiy1 3 часа назад

      Милан ещё бабок должен будет, делайте красиво !

      0
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      Рейтинг: +20570

      vladimir-7 > Derzkiy1 3 часа назад

      Встречное условие Милану: ЦСКА платит за аренду игрока
      1 миллион евро, но если игрок не подойдет ЦСКА, то Милан возвращает в ЦСКА 5 миллионов евро за возвращение некондиционного игрока.

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