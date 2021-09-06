«Милан» хочет получить 1 миллион евро за аренду Кастильехо. ЦСКА пытается снизить цену

Стало известно, во сколько может обойтись ЦСКА аренда полузащитника «Милана» Саму Кастильехо.
По информации Eurostavka, итальянский клуб хочет получить 1 миллион евро за аренду испанца, потому что ЦСКА не намерен включать в сделку опцию выкупа.
Стороны приостановили переговоры. Москвичи не готовы платить столько за аренду Кастильехо и пытаются снизить цену.
- «Милан» не заявил Кастильехо на Лигу чемпионов.
- Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
Источник: Eurostavka