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    В Италии сообщили о договоренности «Милана» и ЦСКА по аренде Кастильехо

    Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо близок к аренде в ЦСКА. Клубы договорились о таком трансфере без права выкупа, сообщает Milan Live со ссылкой на журналиста Sky Sports Карло Пелегатти.

    Теперь клубы ждут согласия испанского футболиста. Он не уверен, что ему стоит переезжать в Россию.

    • «Милан» не заявил Кастильехо на Лигу чемпионов.
    • Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».

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    Источник: Milan Live

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