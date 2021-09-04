В Италии сообщили о договоренности «Милана» и ЦСКА по аренде Кастильехо

Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо близок к аренде в ЦСКА. Клубы договорились о таком трансфере без права выкупа, сообщает Milan Live со ссылкой на журналиста Sky Sports Карло Пелегатти.
Теперь клубы ждут согласия испанского футболиста. Он не уверен, что ему стоит переезжать в Россию.
- «Милан» не заявил Кастильехо на Лигу чемпионов.
- Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
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