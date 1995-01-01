«Милан» внес Кастильехо в заявку на сезон после срыва его перехода в ЦСКА

Полузащитник Самуэль Кастильехо будет выступать за «Милан» в сезоне-2021/22.

Клуб заявил 26-летнего футболиста под седьмым номером. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте Серии А.

Ранее сообщалось, что испанца пытался арендовать ЦСКА, но сторонам не удалось договориться.