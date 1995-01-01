«Милан» внес Кастильехо в заявку на сезон после срыва его перехода в ЦСКА

Полузащитник Самуэль Кастильехо будет выступать за «Милан» в сезоне-2021/22.
Клуб заявил 26-летнего футболиста под седьмым номером. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте Серии А.
Ранее сообщалось, что испанца пытался арендовать ЦСКА, но сторонам не удалось договориться.
- Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
- В прошлой кампании в его активе 43 игры, 3 гола и 4 ассиста.
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