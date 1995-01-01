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    «Милан» внес Кастильехо в заявку на сезон после срыва его перехода в ЦСКА

    Полузащитник Самуэль Кастильехо будет выступать за «Милан» в сезоне-2021/22.

    Клуб заявил 26-летнего футболиста под седьмым номером. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте Серии А.

    Ранее сообщалось, что испанца пытался арендовать ЦСКА, но сторонам не удалось договориться.

    • Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
    • В прошлой кампании в его активе 43 игры, 3 гола и 4 ассиста.

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    Источник: Официальный сайт Серии А

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