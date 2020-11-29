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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 29 ноября 2020
Наполи
29.11.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 0
Завершен
Рома
31'
Л. Инсинье
65'
Ф. Руис
81'
Д. Мертенс
86'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
ГОЛ! 4:0!
М. Политано
86'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
84'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
84'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
81'
79'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
78'
77'
Желтая карточка
Б. Кристанте
71'
Замена
К. Перес
️️️️
Э. Джеко
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
67'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Руис
Пас отдал
Л. Инсинье
65'
46'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ж. Верету
38'
Замена
Жуан
️️️️
Д. Манчини
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
31'
29'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Рома
13
Пау Лопес
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
56
Амир Фератович
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Кулибали
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
6
Демме
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
11
Лосано
4-3-2-1
83
Миранте
2
Карсдорп
23
Манчини
3
Ибаньес
37
Спинаццола
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
9
Педро
7
Пеллегрини
10
Джеко
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
23
Манчини
15
Жуан
15
Жуан
23
Манчини
17
Верету
12
Вильяр
12
Вильяр
17
Верету
7
Пеллегрини
9
Майорал
9
Майорал
7
Пеллегрини
10
Джеко
23
Перес
23
Перес
10
Джеко
Остались в запасе
Наполи
Рома
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
56
Амир Фератович
ЦЗ
13
Пау Лопес
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
56
Амир Фератович
ЦЗ
13
Пау Лопес
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Наполи - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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