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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 14 февраля 2021
Рома
14.02.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
5'
Ж. Верету
25'
Ж. Верету (П)
90+3'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
ГОЛ! 3:0!
Педро
90'
+3
Замена
Б. Перес
️️️️
Л. Спинаццола
87'
Замена
А. Диавара
️️️️
Л. Пеллегрини
87'
85'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Уолес
Замена
Педро
️️️️
Ж. Верету
78'
74'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
74'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
М. Зеегелар
Желтая карточка
Ж. Верету
71'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
68'
62'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Льоренте
62'
Замена
Н. Молина
️️️️
Й. Стригер Ларсен
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
56'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Верету
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Верету
Пас отдал
Д. Манчини
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Уолес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Педро
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
12
Вильяр
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
9
Майорал
4-4-2
1
Муссо
17
Нуйтинк
33
Самир
33
Бонифази
4
Зеегелар
7
Де Пауль
15
Уолес
30
Арслан
17
Стригер Ларсен
10
Деулофеу
12
Льоренте
7
Пеллегрини
24
Диавара
24
Диавара
7
Пеллегрини
37
Спинаццола
33
Перес
33
Перес
37
Спинаццола
17
Верету
9
Педро
9
Педро
17
Верету
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
17
Стригер Ларсен
2
Молина
2
Молина
17
Стригер Ларсен
4
Зеегелар
2
Оувеян
2
Оувеян
4
Зеегелар
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
12
Льоренте
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
12
Льоренте
15
Уолес
90
Несторовски
90
Несторовски
15
Уолес
Остались в запасе
Рома
Удинезе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Рома - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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