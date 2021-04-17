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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Удинезе
Кротоне - Удинезе: обзор матча 17 апреля 2021
Кротоне
17.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
68'
Сими (П)
41'
Р. Де Пауль
74'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Удинезе
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Форестьери
90'
+2
Замена
Р. Бекао
️️️️
Н. Молина
90'
+1
Красная карточка
Р. Де Пауль
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Д. Куомо
82'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Я. Петриччионе
77'
Замена
Н. Дзанеллато
️️️️
А. Унас
77'
74'
ГОЛ! 1:2!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Р. Перейра
70'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Уолес
70'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
И. Несторовски
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Сими
68'
48'
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
Л. Рохас
️️️️
П. Перейра
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Де Пауль
Пас отдал
И. Несторовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
24
Джейден Браф
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
4-1-3-2
21
Кордас
13
Реца
43
Големич
14
Куомо
26
Джиджи
10
Петриччионе
10
Мессьяс
79
Молина
96
Унас
9
Сими
13
Перейра
3-3-1-1-2
1
Муссо
33
Бонифази
17
Нуйтинк
33
Самир
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
2
Молина
7
Де Пауль
37
Перейра
90
Несторовски
77
Окака-Чука
96
Унас
21
Дзанеллато
21
Дзанеллато
96
Унас
10
Петриччионе
8
Чигарини
8
Чигарини
10
Петриччионе
13
Перейра
20
Рохас
20
Рохас
13
Перейра
14
Куомо
97
Ривьер
97
Ривьер
14
Куомо
2
Молина
50
Бекао
50
Бекао
2
Молина
15
Уолес
30
Арслан
30
Арслан
15
Уолес
90
Несторовски
45
Форестьери
45
Форестьери
90
Несторовски
Остались в запасе
Кротоне
Удинезе
12
Марко Феста
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Остались в запасе
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Кротоне - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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