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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 21 апреля 2021
Удинезе
21.04.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
55'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
90'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Л. Паволетти
87'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Р. Марин
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Р. Перейра
86'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Й. Стригер Ларсен
86'
Замена
Д. Браф
️️️️
Б. Нуйтинк
79'
78'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Ж. Педро
78'
Замена
А. Дункан
️️️️
А. Дейола
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ф. Форестьери
60'
59'
Желтая карточка
Р. Наингголан
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Педро
45'
Желтая карточка
Л. Паволетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
24
Джейден Браф
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Альберто Черри
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
33
Бонифази
50
Бекао
17
Нуйтинк
2
Молина
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
30
Арслан
37
Перейра
77
Окака-Чука
45
Форестьери
3-5-2
25
Викарио
23
Чеппителли
2
Годин
44
Карбони
44
Наингголан
8
Нандес
18
Марин
14
Дейола
27
Асамоа
30
Паволетти
9
Жоао Педро
17
Нуйтинк
24
Браф
24
Браф
17
Нуйтинк
17
Стригер Ларсен
2
Оувеян
2
Оувеян
17
Стригер Ларсен
45
Форестьери
90
Несторовски
90
Несторовски
45
Форестьери
37
Перейра
12
Льоренте
12
Льоренте
37
Перейра
30
Паволетти
24
Ругани
24
Ругани
30
Паволетти
18
Марин
4
Цаппа
4
Цаппа
18
Марин
14
Дейола
32
Дункан
32
Дункан
14
Дейола
9
Жоао Педро
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
26
Гастон Перейро
АП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
26
Гастон Перейро
АП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Удинезе - Кальяри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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