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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Наполи
Кротоне - Наполи: обзор матча 06 декабря 2020
Кротоне
06.12.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 4
Завершен
Наполи
31'
Л. Инсинье
58'
И. Лосано
76'
Д. Демме
90+1'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Наполи
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
А. Петанья
Пас отдал
Д. Мертенс
Замена
Э. Энрике
️️️️
П. Перейра
86'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Сими
86'
84'
Желтая карточка
М. Политано
83'
Замена
Н. Максимович
️️️️
К. Кулибали
81'
Желтая карточка
С. Лоботка
78'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
77'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Т. Бакайоко
77'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
76'
ГОЛ! 0:3!
Д. Демме
Пас отдал
Д. Мертенс
69'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
А. Реца
67'
58'
ГОЛ! 0:2!
И. Лосано
Пас отдал
Л. Инсинье
Желтая карточка
П. Перейра
53'
Красная карточка
Я. Петриччионе
50'
Желтая карточка
Д. Куомо
45'
Замена
М. Вулич
️️️️
А. Бенали
36'
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
П. Зелински
6'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
20
Луис Рохас
АП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Кордас
13
Реца
5
Луперто
4
Марроне
14
Куомо
10
Петриччионе
50
Бенали
10
Мессьяс
79
Молина
13
Перейра
9
Сими
4-1-2-1-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
44
Манолас
6
Мариу Руй
8
Бакайоко
6
Демме
7
Зелински
10
Инсинье
37
Петанья
11
Лосано
50
Бенали
10
Вулич
10
Вулич
50
Бенали
13
Перейра
23
Энрике
23
Энрике
13
Перейра
9
Сими
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
9
Сими
3
Кулибали
52
Максимович
52
Максимович
3
Кулибали
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
8
Бакайоко
68
Лоботка
68
Лоботка
8
Бакайоко
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
7
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Зелински
Остались в запасе
Кротоне
Наполи
20
Луис Рохас
АП
43
Владимир Големич
ЦЗ
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
20
Луис Рохас
АП
43
Владимир Големич
ЦЗ
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Кротоне - Наполи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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