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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 28 февраля 2021
Удинезе
28.02.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
86'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фиорентина
90'
+2
Желтая карточка
А. Кокорин
Замена
С. Де Майо
️️️️
Н. Молина
90'
88'
Замена
Т. Монтиэль
️️️️
Г. Пеццелла
88'
Замена
Б. Валеро
️️️️
В. Эйссерик
ГОЛ! 1:0!
И. Несторовски
Пас отдал
Р. Де Пауль
86'
79'
Замена
М. Касерес
️️️️
К. Малку
79'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Г. Кастровилли
Замена
Д. Браф
️️️️
Ф. Льоренте
77'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
73'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Макенго
70'
68'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Рибери
64'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Уолес
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-2
1
Муссо
50
Бекао
33
Бонифази
17
Нуйтинк
2
Молина
7
Де Пауль
17
Макенго
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
90
Несторовски
12
Льоренте
3-3-3-1
1
Дронговски
2
Пеццелла
31
Миленкович
24
Малку
28
Мартинес
5
Пульгар
3
Бираги
9
Эйссерик
8
Кастровилли
7
Рибери
28
Влахович
12
Льоренте
24
Браф
24
Браф
12
Льоренте
2
Молина
87
Де Майо
87
Де Майо
2
Молина
17
Макенго
30
Арслан
30
Арслан
17
Макенго
24
Малку
4
Касерес
4
Касерес
24
Малку
2
Пеццелла
8
Монтиэль
8
Монтиэль
2
Пеццелла
9
Эйссерик
6
Валеро
6
Валеро
9
Эйссерик
8
Кастровилли
4
Амрабат
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Рибери
9
Кокорин
9
Кокорин
7
Рибери
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Самир
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Самир
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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