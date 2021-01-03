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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 03 января 2021
Кальяри
03.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
60'
Ж. Педро
25'
П. Зелински
62'
П. Зелински
74'
И. Лосано
86'
Л. Инсинье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
87'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Т. Бакайоко
87'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
86'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Л. Инсинье
Желтая карточка
Ф. Калигара
85'
Замена
Ф. Калигара
️️️️
Ж. Педро
83'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
83'
77'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
77'
Замена
М. Политано
️️️️
А. Петанья
74'
ГОЛ! 1:3!
И. Лосано
72'
Желтая карточка
П. Зелински
Замена
А. Трипальделли
️️️️
Р. Соттиль
68'
Вторая желтая
Х. Ликояннис
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
П. Зелински
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
60'
Замена
М. Трамони
️️️️
Г. Перейро
56'
Желтая карточка
Р. Соттиль
53'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
Пас отдал
А. Петанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
42
Джанлука Контини
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-3
28
Краньо
22
Ликояннис
6
Валюкевич
23
Чеппителли
4
Цаппа
8
Нандес
18
Марин
26
Перейро
9
Жоао Педро
18
Симеоне
23
Соттиль
4-1-2-1-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
44
Манолас
6
Мариу Руй
8
Бакайоко
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
37
Петанья
11
Лосано
23
Соттиль
33
Трипальделли
33
Трипальделли
23
Соттиль
26
Перейро
10
Трамони
10
Трамони
26
Перейро
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
9
Жоао Педро
21
Калигара
21
Калигара
9
Жоао Педро
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
8
Бакайоко
68
Лоботка
68
Лоботка
8
Бакайоко
37
Петанья
21
Политано
21
Политано
37
Петанья
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
42
Джанлука Контини
ЦФ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
42
Джанлука Контини
ЦФ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Кальяри - Наполи
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
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