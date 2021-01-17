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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 17 января 2021
Наполи
17.01.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
6 : 0
Завершен
Фиорентина
5'
Л. Инсинье
36'
Д. Демме
38'
И. Лосано
45'
П. Зелински
72'
Л. Инсинье (П)
89'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
ГОЛ! 6:0!
М. Политано
89'
85'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Миленкович
85'
Замена
Б. Валеро
️️️️
С. Амрабат
Замена
А. Ррахмани
️️️️
К. Манолас
79'
74'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Х. Кальехон
73'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Г. Кастровилли
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
73'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Петанья
73'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Л. Инсинье
72'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
61'
Желтая карточка
Л. Инсинье
51'
46'
Замена
К. Куаме
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 4:0!
П. Зелински
Пас отдал
М. Руй
45'
ГОЛ! 3:0!
И. Лосано
Пас отдал
Л. Инсинье
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Демме
Пас отдал
А. Петанья
36'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
А. Петанья
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
44
Игор
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
5
Димо Крастев
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
3
Кулибали
44
Манолас
4
Хюсай
8
Бакайоко
6
Демме
7
Зелински
10
Инсинье
37
Петанья
11
Лосано
4-3-2
1
Дронговски
31
Миленкович
2
Пеццелла
5
Венути
3
Бираги
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Рибери
7
Кальехон
28
Влахович
44
Манолас
13
Ррахмани
13
Ррахмани
44
Манолас
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
37
Петанья
10
Мертенс
10
Мертенс
37
Петанья
31
Миленкович
28
Мартинес
28
Мартинес
31
Миленкович
7
Кальехон
5
Пульгар
5
Пульгар
7
Кальехон
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Бонавентура
8
Кастровилли
4
Амрабат
6
Валеро
6
Валеро
4
Амрабат
7
Рибери
8
Куаме
8
Куаме
7
Рибери
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
5
Димо Крастев
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
5
Димо Крастев
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Наполи - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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