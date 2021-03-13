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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 13 марта 2021
Дженоа
13.03.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
8'
Г. Пандев
30'
Р. Де Пауль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
90'
Желтая карточка
И. Несторовски
Замена
М. Пьяца
️️️️
Э. Шомуродов
89'
Замена
В. Бехрами
️️️️
К. Строотман
82'
81'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
М. Бадель
74'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Г. Пандев
70'
63'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Де Пауль
Желтая карточка
Д. Кришито
28'
Желтая карточка
Г. Пандев
10'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
К. Строотман
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
24
Джейден Браф
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
3-1-4-2
1
Перин
4
Бираски
4
Кришито
77
Дзаппакоста
16
Радованович
25
Чиборра
8
Зайц
8
Строотман
47
Бадель
14
Шомуродов
21
Пандев
3-3-2-1-1
1
Муссо
17
Нуйтинк
87
Де Майо
50
Бекао
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
2
Молина
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
12
Льоренте
8
Строотман
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Строотман
21
Пандев
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Пандев
14
Шомуродов
7
Пьяца
7
Пьяца
14
Шомуродов
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
12
Льоренте
90
Несторовски
90
Несторовски
12
Льоренте
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
22
Петар Мичин
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Остались в запасе
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
22
Петар Мичин
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Дженоа - Удинезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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