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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 11 мая 2021
Наполи
11.05.2021, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
5 : 1
Завершен
Удинезе
28'
П. Зелински
31'
Ф. Руис
56'
И. Лосано
66'
Д. Ди Лоренцо
90+1'
Л. Инсинье
41'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
ГОЛ! 5:1!
Л. Инсинье
90'
+1
86'
Замена
М. Палумбо
️️️️
Ж. Макенго
Замена
Д. Демме
️️️️
Т. Бакайоко
84'
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
84'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
76'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
76'
76'
Замена
Самир
️️️️
М. Зеегелар
76'
Замена
П. Мичин
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Осимхен
71'
ГОЛ! 4:1!
Д. Ди Лоренцо
66'
ГОЛ! 3:1!
И. Лосано
56'
54'
Желтая карточка
К. Бонифази
54'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Уолес
54'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Р. Бекао
41'
ГОЛ! 2:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Р. Де Пауль
ГОЛ! 2:0!
Ф. Руис
Пас отдал
П. Зелински
31'
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
61
Валерио Лабриола
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
44
Манолас
4
Хюсай
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
10
Инсинье
11
Лосано
45
Осимхен
3-3-2-1-1
1
Муссо
17
Стригер Ларсен
50
Бекао
33
Бонифази
2
Молина
15
Уолес
4
Зеегелар
7
Де Пауль
17
Макенго
37
Перейра
77
Окака-Чука
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
8
Бакайоко
6
Демме
6
Демме
8
Бакайоко
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
50
Бекао
2
Оувеян
2
Оувеян
50
Бекао
4
Зеегелар
33
Самир
33
Самир
4
Зеегелар
17
Макенго
20
Палумбо
20
Палумбо
17
Макенго
15
Уолес
45
Форестьери
45
Форестьери
15
Уолес
77
Окака-Чука
22
Мичин
22
Мичин
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
61
Валерио Лабриола
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
61
Валерио Лабриола
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
1
Давид Оспина
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Наполи - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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