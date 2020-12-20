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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 20 декабря 2020
Лацио
20.12.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
9'
Ч. Иммобиле
56'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
Желтая карточка
М. Лаццари
90'
+1
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
85'
Замена
Патрик
️️️️
Л. Фелипе
85'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ч. Иммобиле
80'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Г. Эскаланте
80'
75'
Желтая карточка
С. Лоботка
74'
Замена
К. Малку
️️️️
И. Лосано
Замена
В. Мурики
️️️️
Ф. Кайседо
67'
64'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Т. Бакайоко
64'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
ГОЛ! 2:0!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
56'
55'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
55'
Замена
К. Манолас
️️️️
К. Кулибали
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
43'
30'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
Г. Эскаланте
24'
13'
Желтая карточка
И. Лосано
Желтая карточка
У. Худт
11'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Марушич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
54
Дамиано Франко
ЦЗ
83
Энцо Адеагбо
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Рейна
5
Фелипе
29
Худт
26
Раду
29
Лаццари
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
8
Эскаланте
18
Альберто
10
Кайседо
9
Иммобиле
4-1-2-1-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
3
Кулибали
6
Мариу Руй
8
Бакайоко
7
Зелински
8
Руис
21
Политано
11
Лосано
37
Петанья
5
Фелипе
4
Патрик
4
Патрик
5
Фелипе
8
Эскаланте
32
Катальди
32
Катальди
8
Эскаланте
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
9
Иммобиле
8
Перейра
8
Перейра
9
Иммобиле
10
Кайседо
19
Мурики
19
Мурики
10
Кайседо
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
11
Лосано
24
Малку
24
Малку
11
Лосано
3
Кулибали
44
Манолас
44
Манолас
3
Кулибали
8
Бакайоко
68
Лоботка
68
Лоботка
8
Бакайоко
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
Остались в запасе
Лацио
Наполи
33
Джаван Андерсон
ПЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
83
Энцо Адеагбо
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
83
Энцо Адеагбо
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Лацио - Наполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
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