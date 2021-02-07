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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Верона
Удинезе - Верона: обзор матча 07 февраля 2021
Удинезе
07.02.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Верона
83'
М. Сильвестри (АГ)
90+1'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Верона
ГОЛ! 2:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Н. Молина
90'
+1
88'
Замена
Э. Колли
️️️️
А. Тамез
86'
Желтая карточка
Д. Фараони
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Сильвестри
83'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
76'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Льоренте
76'
73'
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
Н. Молина
️️️️
М. Зеегелар
71'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Р. Перейра
46'
46'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
К. Гюнтер
46'
Замена
М. Ловато
️️️️
П. Давидович
46'
Замена
И. Илич
️️️️
К. Ласанья
35'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Т. Арслан
31'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
25'
24'
Желтая карточка
П. Давидович
18'
Желтая карточка
А. Тамез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Уолес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
45
Филип Йебоа
ЦФ
4-3-1-2
1
Муссо
4
Зеегелар
33
Бонифази
17
Нуйтинк
33
Самир
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
30
Арслан
37
Перейра
12
Льоренте
10
Деулофеу
4-1-2-3
16
Сильвестри
19
Фараони
22
Гюнтер
32
Димарко
27
Давидович
61
Тамез
72
Барак
10
Дзакканьи
15
Ласанья
9
Калинич
88
Лазович
4
Зеегелар
2
Молина
2
Молина
4
Зеегелар
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
12
Льоренте
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
12
Льоренте
37
Перейра
90
Несторовски
90
Несторовски
37
Перейра
15
Ласанья
20
Илич
20
Илич
15
Ласанья
27
Давидович
5
Ловато
5
Ловато
27
Давидович
22
Гюнтер
96
Маньяни
96
Маньяни
22
Гюнтер
10
Дзакканьи
11
Бесса
11
Бесса
10
Дзакканьи
61
Тамез
19
Колли
19
Колли
61
Тамез
Остались в запасе
Удинезе
Верона
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
45
Филип Йебоа
ЦФ
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
Остались в запасе
45
Филип Йебоа
ЦФ
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
14
Роналду Виейра
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Удинезе - Верона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
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