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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 22 ноября 2020
Наполи
22.11.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 3
Завершен
Милан
63'
Д. Мертенс
20'
З. Ибрагимович
54'
З. Ибрагимович
90+4'
Й. Хеуге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Й. Хеуге
Пас отдал
И. Беннасер
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Руис
90'
87'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Х. Чалханоглу
85'
Желтая карточка
С. Кастильехо
Желтая карточка
М. Руй
81'
79'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
З. Ибрагимович
76'
Желтая карточка
Ф. Кессье
73'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Ребич
73'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
Замена
А. Петанья
️️️️
М. Политано
68'
Вторая желтая
Т. Бакайоко
65'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мертенс
63'
59'
Желтая карточка
А. Ребич
Замена
П. Зелински
️️️️
И. Лосано
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ребич
47'
Желтая карточка
Д. Калабрия
20'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Т. Эрнандес
Желтая карточка
Т. Бакайоко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
8
Руис
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
10
Мертенс
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
24
Кьер
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
56
Салемакерс
9
Ребич
11
Ибрагимович
11
Лосано
7
Зелински
7
Зелински
11
Лосано
8
Руис
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Руис
21
Политано
37
Петанья
37
Петанья
21
Политано
9
Ребич
10
Хеуге
10
Хеуге
9
Ребич
11
Ибрагимович
29
Коломбо
29
Коломбо
11
Ибрагимович
20
Чалханоглу
33
Крунич
33
Крунич
20
Чалханоглу
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Наполи
Милан
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Милан
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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