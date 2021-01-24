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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 24 января 2021
Верона
24.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
34'
Ф. Димарко
62'
А. Барак
79'
М. Дзакканьи
1'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Наполи
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Дзакканьи
83'
83'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
83'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Т. Бакайоко
Желтая карточка
М. Дзакканьи
80'
ГОЛ! 3:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Д. Лазович
79'
Замена
М. Ловато
️️️️
К. Гюнтер
76'
71'
Желтая карточка
К. Кулибали
65'
Замена
В. Осимхен
️️️️
А. Петанья
65'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Демме
ГОЛ! 2:1!
А. Барак
Пас отдал
М. Дзакканьи
62'
Желтая карточка
Д. Маньяни
60'
60'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Ф. Димарко
56'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Н. Калинич
56'
54'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
Д. Фараони
34'
16'
Желтая карточка
Д. Демме
1'
ГОЛ! 0:1!
И. Лосано
Пас отдал
Д. Демме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
4-2-2-2
16
Сильвестри
27
Давидович
22
Гюнтер
32
Димарко
19
Фараони
20
Илич
61
Тамез
10
Дзакканьи
72
Барак
88
Лазович
9
Калинич
4-1-2-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Бакайоко
6
Демме
7
Зелински
10
Инсинье
11
Лосано
37
Петанья
22
Гюнтер
5
Ловато
5
Ловато
22
Гюнтер
32
Димарко
96
Маньяни
96
Маньяни
32
Димарко
10
Дзакканьи
11
Бесса
11
Бесса
10
Дзакканьи
9
Калинич
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
9
Калинич
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
8
Бакайоко
68
Лоботка
68
Лоботка
8
Бакайоко
6
Демме
21
Политано
21
Политано
6
Демме
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
37
Петанья
45
Осимхен
45
Осимхен
37
Петанья
Остались в запасе
Верона
Наполи
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Верона - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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