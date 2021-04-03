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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 03 апреля 2021
Аталанта
03.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
19'
Л. Муриэль
43'
Л. Муриэль
61'
Д. Сапата
45'
Р. Перейра
71'
Й. Стригер Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
90'
Желтая карточка
Самир
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Сапата
86'
82'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Уолес
Замена
Й. Меле
️️️️
Р. Малиновский
78'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
78'
71'
ГОЛ! 3:2!
Й. Стригер Ларсен
Пас отдал
Н. Молина
70'
Замена
Самир
️️️️
Б. Нуйтинк
70'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Д. Браф
ГОЛ! 3:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Малиновский
61'
59'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
С. Окака-Чука
59'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
М. Зеегелар
58'
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
46'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Р. Госенс
46'
45'
ГОЛ! 2:1!
Р. Перейра
Пас отдал
Н. Молина
ГОЛ! 2:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Малиновский
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
М. Пессина
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
24
Джейден Браф
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-1-1-2-2
95
Голлини
8
Госенс
19
Паломино
21
Ромеро
2
Толой
15
де Рон
8
Фройлер
32
Пессина
17
Малиновский
91
Сапата
10
Муриэль
3-3-1-1-2
1
Муссо
17
Нуйтинк
50
Бекао
33
Бонифази
2
Молина
15
Уолес
4
Зеегелар
7
Де Пауль
37
Перейра
77
Окака-Чука
24
Браф
8
Госенс
6
Джимсити
6
Джимсити
8
Госенс
17
Малиновский
21
Меле
21
Меле
17
Малиновский
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
91
Сапата
59
Миранчук
59
Миранчук
91
Сапата
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
17
Нуйтинк
33
Самир
33
Самир
17
Нуйтинк
4
Зеегелар
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
4
Зеегелар
15
Уолес
30
Арслан
30
Арслан
15
Уолес
24
Браф
45
Форестьери
45
Форестьери
24
Браф
77
Окака-Чука
12
Льоренте
12
Льоренте
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Аталанта - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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