Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 23 декабря 2020
Наполи
23.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Торино
90+2'
Л. Инсинье
56'
А. Иццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Торино
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
90'
+6
90'
+4
Замена
Я. Сегре
️️️️
К. Линетти
ГОЛ! 1:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
П. Зелински
90'
+2
89'
Замена
С. Мейте
️️️️
С. Лукич
89'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Белотти
Желтая карточка
Э. Эльмас
88'
88'
Замена
М. Войвода
️️️️
Р. Родригес
76'
Желтая карточка
К. Линетти
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
71'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Т. Бакайоко
71'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Петанья
71'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
63'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
63'
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Иццо
40'
Желтая карточка
А. Буонджорно
33'
Желтая карточка
А. Иццо
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Демме
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
73
Самуэле Вианни
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
52
Максимович
4
Хюсай
8
Бакайоко
6
Демме
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
37
Петанья
3-2-3-1-1
46
Сиригу
3
Бремер
90
Синго
4
Иццо
4
Буонджорно
15
Родригес
23
Лукич
8
Ринкон
17
Линетти
90
Верди
11
Белотти
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
8
Бакайоко
8
Руис
8
Руис
8
Бакайоко
6
Демме
99
Эльмас
99
Эльмас
6
Демме
37
Петанья
12
Льоренте
12
Льоренте
37
Петанья
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
17
Линетти
8
Сегре
8
Сегре
17
Линетти
15
Родригес
23
Войвода
23
Войвода
15
Родригес
23
Лукич
8
Мейте
8
Мейте
23
Лукич
11
Белотти
11
Дзадза
11
Дзадза
11
Белотти
Остались в запасе
Наполи
Торино
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
73
Самуэле Вианни
ЦФ
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
73
Самуэле Вианни
ЦФ
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Наполи - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Торино
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+