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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 02 мая 2021
Удинезе
02.05.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
10'
Н. Молина
83'
К. Роналду (П)
89'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Б. Нуйтинк
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Рабьо
84'
Замена
Ф. Коррея
️️️️
Х. Куадрадо
84'
Замена
А. Рабьо
️️️️
У. МакКенни
Замена
Самир
️️️️
К. Бонифази
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Р. Де Пауль
82'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Т. Арслан
72'
66'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
59'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Бернардески
Желтая карточка
Р. Перейра
55'
Желтая карточка
Т. Арслан
44'
ГОЛ! 1:0!
Н. Молина
Пас отдал
Р. Де Пауль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Скуффет
50
Бекао
17
Нуйтинк
33
Бонифази
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
2
Молина
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
77
Окака-Чука
4-3-1-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
7
Куадрадо
30
Бентанкур
29
МакКенни
10
Бернардески
21
Дибала
7
Роналду
17
Нуйтинк
2
Оувеян
2
Оувеян
17
Нуйтинк
33
Бонифази
33
Самир
33
Самир
33
Бонифази
30
Арслан
45
Форестьери
45
Форестьери
30
Арслан
7
Куадрадо
20
Коррея
20
Коррея
7
Куадрадо
29
МакКенни
12
Рабьо
12
Рабьо
29
МакКенни
10
Бернардески
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Бернардески
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
9
Джакомо Вриони
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
9
Джакомо Вриони
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Удинезе - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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