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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 10 января 2021
Удинезе
10.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
27'
К. Ласанья
15'
Л. Инсинье (П)
90'
Т. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
90'
+2
Замена
Д. Демме
️️️️
П. Зелински
90'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бакайоко
Желтая карточка
М. Зеегелар
86'
Замена
И. Несторовски
️️️️
К. Ласанья
81'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
Й. Стригер Ларсен
72'
Замена
Уолес
️️️️
Т. Арслан
72'
68'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Петанья
68'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Руис
Желтая карточка
Самир
67'
46'
Замена
М. Руй
️️️️
А. Ррахмани
Желтая карточка
Т. Арслан
44'
37'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
27'
16'
Замена
Н. Максимович
️️️️
К. Манолас
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
65
Алессандро Риго
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
15
Уолес
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-4-1-1
1
Муссо
33
Бонифази
50
Бекао
33
Самир
2
Молина
30
Арслан
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
8
Мандрагора
37
Перейра
15
Ласанья
4-1-2-1-2
1
Мерет
4
Хюсай
13
Ррахмани
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
10
Инсинье
37
Петанья
11
Лосано
17
Стригер Ларсен
4
Зеегелар
4
Зеегелар
17
Стригер Ларсен
30
Арслан
15
Уолес
15
Уолес
30
Арслан
15
Ласанья
90
Несторовски
90
Несторовски
15
Ласанья
13
Ррахмани
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
44
Манолас
52
Максимович
52
Максимович
44
Манолас
8
Руис
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Руис
7
Зелински
6
Демме
6
Демме
7
Зелински
37
Петанья
12
Льоренте
12
Льоренте
37
Петанья
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
12
Мануэль Гаспарини
ВР
65
Алессандро Риго
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
58
Антонио Киоффи
ЦФ
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
65
Алессандро Риго
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
58
Антонио Киоффи
ЦФ
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Удинезе - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
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