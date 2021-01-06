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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Специя
Наполи - Специя: обзор матча 06 января 2021
Наполи
06.01.2021, среда, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Специя
58'
А. Петанья
68'
М. Нзола (П)
82'
Т. Побега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Специя
Желтая карточка
К. Манолас
90'
+3
90'
Замена
Х. Рамос
️️️️
Р. Маркицца
90'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Д. Маджоре
88'
Желтая карточка
К. Терци
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
87'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Ф. Руис
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
Т. Побега
79'
Замена
М. Эрлич
️️️️
Д. Фариас
77'
Вторая желтая
А. Исмайли
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Т. Бакайоко
76'
Замена
С. Лоботка
️️️️
П. Зелински
76'
72'
Желтая карточка
Д. Маджоре
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Нзола
65'
Желтая карточка
Т. Побега
61'
Желтая карточка
А. Исмайли
ГОЛ! 1:0!
А. Петанья
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
58'
Замена
А. Петанья
️️️️
М. Политано
53'
46'
Замена
Т. Побега
️️️️
А. Дейола
46'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
К. Агудело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
44
Манолас
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
4-3-2-1
49
Проведель
8
Виньяли
44
Исмайли
19
Терци
5
Маркицца
18
Маджоре
6
Агум
14
Дейола
7
Агудело
17
Фариас
18
Нзола
8
Бакайоко
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Бакайоко
7
Зелински
68
Лоботка
68
Лоботка
7
Зелински
8
Руис
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Руис
21
Политано
37
Петанья
37
Петанья
21
Политано
5
Маркицца
22
Рамос
22
Рамос
5
Маркицца
17
Фариас
6
Эрлич
6
Эрлич
17
Фариас
14
Дейола
4
Побега
4
Побега
14
Дейола
7
Агудело
11
Гьяси
11
Гьяси
7
Агудело
18
Маджоре
17
Сапонара
17
Сапонара
18
Маджоре
Остались в запасе
Наполи
Специя
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
4
Сальва Феррер
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Остались в запасе
4
Сальва Феррер
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Специя
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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