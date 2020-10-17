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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 17 октября 2020
Наполи
17.10.2020, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
4 : 1
Завершен
Аталанта
23'
И. Лосано
27'
И. Лосано
30'
М. Политано
43'
В. Осимхен
69'
С. Ламмерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
Замена
Д. Демме
️️️️
Ф. Руис
83'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
82'
81'
Желтая карточка
Б. Джимсити
81'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Госенс
Желтая карточка
И. Лосано
79'
Замена
К. Малку
️️️️
Т. Бакайоко
75'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Мертенс
75'
69'
ГОЛ! 4:1!
С. Ламмерс
Пас отдал
К. Ромеро
63'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Политано
60'
55'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Д. Сапата
46'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Х. Луис Паломино
45'
+1
Желтая карточка
Р. Госенс
ГОЛ! 4:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Оспина
43'
38'
Желтая карточка
Р. Толой
ГОЛ! 3:0!
М. Политано
Пас отдал
Ф. Руис
30'
ГОЛ! 2:0!
И. Лосано
Пас отдал
Д. Мертенс
27'
ГОЛ! 1:0!
И. Лосано
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Бакайоко
8
Руис
21
Политано
11
Лосано
10
Мертенс
45
Осимхен
3-3-1-3
57
Спортиелло
2
Толой
21
Ромеро
19
Паломино
23
Депаоли
15
де Рон
8
Госенс
8
Пашалич
10
Гомес
72
Иличич
91
Сапата
21
Политано
13
Гулам
13
Гулам
21
Политано
8
Бакайоко
24
Малку
24
Малку
8
Бакайоко
8
Руис
6
Демме
6
Демме
8
Руис
10
Мертенс
68
Лоботка
68
Лоботка
10
Мертенс
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
10
Гомес
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Гомес
91
Сапата
22
Мохика
22
Мохика
91
Сапата
19
Паломино
6
Джимсити
6
Джимсити
19
Паломино
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
8
Госенс
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Госенс
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
31
Франческо Росси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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