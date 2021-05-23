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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 23 мая 2021
Интер
23.05.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 38 тур
5 : 1
Завершен
Удинезе
8'
Э. Янг
44'
К. Эриксен
55'
Л. Мартинес (П)
64'
И. Перишич
71'
Р. Лукаку
79'
Р. Перейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Удинезе
88'
Замена
М. Палумбо
️️️️
Уолес
88'
Замена
М. Гаспарини
️️️️
Х. Муссо
79'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Р. Перейра
ГОЛ! 5:0!
Р. Лукаку
71'
68'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Пинамонти
65'
ГОЛ! 4:0!
И. Перишич
Пас отдал
М. Весино
64'
59'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
М. Зеегелар
58'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
57'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Хакими
57'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Мартинес
55'
Замена
Д. Паделли
️️️️
С. Ханданович
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Эриксен
44'
Замена
К. Эриксен
️️️️
С. Сенси
39'
Желтая карточка
Л. Мартинес
26'
ГОЛ! 1:0!
Э. Янг
Пас отдал
Л. Мартинес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
65
Алессандро Риго
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Раноккия
95
Бастони
15
Янг
2
Хакими
15
Весино
8
Сенси
21
Гальярдини
10
Мартинес
9
Пинамонти
3-3-1-1-1
1
Муссо
50
Бекао
33
Бонифази
33
Самир
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
4
Зеегелар
7
Де Пауль
37
Перейра
77
Окака-Чука
2
Хакими
5
Перишич
5
Перишич
2
Хакими
1
Ханданович
93
Паделли
93
Паделли
1
Ханданович
8
Сенси
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Сенси
9
Пинамонти
4
Санчес
4
Санчес
9
Пинамонти
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
1
Муссо
12
Гаспарини
12
Гаспарини
1
Муссо
7
Де Пауль
17
Макенго
17
Макенго
7
Де Пауль
15
Уолес
20
Палумбо
20
Палумбо
15
Уолес
4
Зеегелар
45
Форестьери
45
Форестьери
4
Зеегелар
77
Окака-Чука
12
Льоренте
12
Льоренте
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Интер
Удинезе
13
Ионуц Раду
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
5
Томас Баттистелла
ЦП
65
Алессандро Риго
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Остались в запасе
5
Томас Баттистелла
ЦП
65
Алессандро Риго
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Интер - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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