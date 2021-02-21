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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Удинезе
Парма - Удинезе: обзор матча 21 февраля 2021
Парма
21.02.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
3'
А. Корнелиус
32'
Ю. Куцка (П)
64'
С. Окака-Чука
80'
Б. Нуйтинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Удинезе
90'
+4
Желтая карточка
Р. Перейра
88'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
Желтая карточка
Д. Ман
83'
81'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
80'
ГОЛ! 2:2!
Б. Нуйтинк
Пас отдал
Т. Оувеян
Замена
В. Лорини
️️️️
Д. Пеццелла
79'
Замена
Б. Алвеш
️️️️
В. Михаила
79'
Желтая карточка
А. Конти
78'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Г. Бругман
70'
Замена
Д. Ман
️️️️
Я. Карамо
67'
67'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
М. Зеегелар
Замена
А. Грасси
️️️️
Эрнани
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Р. Де Пауль
60'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Эрнани
59'
46'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Уолес
46'
Замена
Н. Молина
️️️️
Р. Бекао
Желтая карточка
В. Михаила
37'
37'
Желтая карточка
Х. Муссо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Куцка
32'
Желтая карточка
М. Бани
29'
25'
Желтая карточка
М. Зеегелар
Желтая карточка
А. Корнелиус
19'
Желтая карточка
Г. Бругман
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
Д. Пеццелла
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Уолес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
27
Деннис Ман
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-1-2-2-1
55
Сепе
3
Пеццелла
13
Бани
5
Гальоло
13
Конти
16
Бругман
23
Эрнани
33
Куцка
14
Карамо
7
Михаила
14
Корнелиус
4-4-1-1
1
Муссо
17
Нуйтинк
33
Самир
50
Бекао
4
Зеегелар
30
Арслан
15
Уолес
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
37
Перейра
12
Льоренте
14
Карамо
27
Ман
27
Ман
14
Карамо
7
Михаила
22
Алвеш
22
Алвеш
7
Михаила
3
Пеццелла
16
Лорини
16
Лорини
3
Пеццелла
16
Бругман
25
Сиприен
25
Сиприен
16
Бругман
23
Эрнани
33
Грасси
33
Грасси
23
Эрнани
50
Бекао
2
Молина
2
Молина
50
Бекао
4
Зеегелар
2
Оувеян
2
Оувеян
4
Зеегелар
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
12
Льоренте
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
12
Льоренте
15
Уолес
90
Несторовски
90
Несторовски
15
Уолес
Остались в запасе
Парма
Удинезе
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Парма - Удинезе
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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