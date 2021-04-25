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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Удинезе
Беневенто - Удинезе: обзор матча 25 апреля 2021
Беневенто
25.04.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 4
Завершен
Удинезе
34'
Б. Николас Виола (П)
83'
Д. Лападула
4'
Н. Молина
31'
Т. Арслан
49'
Й. Стригер Ларсен
73'
Д. Браф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Удинезе
ГОЛ! 2:4!
Д. Лападула
Пас отдал
Я. Фальке
83'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
81'
73'
ГОЛ! 1:4!
Д. Браф
Пас отдал
Р. Перейра
72'
Желтая карточка
Уолес
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Б. Дабо
70'
70'
Замена
Д. Браф
️️️️
С. Окака-Чука
70'
Замена
Самир
️️️️
Й. Стригер Ларсен
Замена
Я. Фальке
️️️️
П. Хетемай
56'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Ф. Депаоли
56'
56'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
49'
ГОЛ! 1:3!
Й. Стригер Ларсен
Пас отдал
Р. Де Пауль
Замена
П. Скьяттарелла
️️️️
Б. Николас Виола
46'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Николас Виола
34'
33'
Желтая карточка
Х. Муссо
31'
ГОЛ! 0:2!
Т. Арслан
Пас отдал
Р. Перейра
Замена
А. Гайч
️️️️
М. Сау
24'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Молина
Пас отдал
Р. Де Пауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
88
Амаду Диамбо
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
24
Джейден Браф
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
15
Глик
5
Калдирола
93
Барба
23
Депаоли
6
Дабо
10
Виола
56
Хетемай
16
Импрота
25
Сау
18
Лападула
3-3-2-1-1
1
Муссо
50
Бекао
33
Бонифази
17
Нуйтинк
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
2
Молина
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
77
Окака-Чука
23
Депаоли
17
Ионицэ
17
Ионицэ
23
Депаоли
10
Виола
28
Скьяттарелла
28
Скьяттарелла
10
Виола
6
Дабо
94
Инсинье
94
Инсинье
6
Дабо
56
Хетемай
44
Фальке
44
Фальке
56
Хетемай
25
Сау
19
Гайч
19
Гайч
25
Сау
77
Окака-Чука
24
Браф
24
Браф
77
Окака-Чука
17
Стригер Ларсен
33
Самир
33
Самир
17
Стригер Ларсен
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
Остались в запасе
Беневенто
Удинезе
88
Амаду Диамбо
ЦП
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
88
Амаду Диамбо
ЦП
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Беневенто - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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