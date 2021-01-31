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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Удинезе
Специя - Удинезе: обзор матча 31 января 2021
Специя
31.01.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
52'
Р. Де Пауль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Удинезе
90'
Желтая карточка
С. Де Майо
89'
Замена
Н. Молина
️️️️
М. Зеегелар
89'
Замена
С. Де Майо
️️️️
К. Бонифази
Вторая желтая
Р. Сапонара
86'
Желтая карточка
Р. Сапонара
82'
75'
Вторая желтая
Р. Де Пауль
Замена
Н. Эстевес
️️️️
Л. Агум
72'
71'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Замена
М. Риччи
️️️️
Л. Виньяли
71'
Желтая карточка
Д. Акампора
69'
Желтая карточка
С. Бастони
66'
Замена
К. Агудело
️️️️
А. Галабинов
63'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Д. Фариас
63'
61'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Ж. Деулофеу
60'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Т. Арслан
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Де Пауль
Замена
Д. Акампора
️️️️
Т. Побега
46'
Желтая карточка
Л. Виньяли
39'
Желтая карточка
Т. Побега
23'
16'
Желтая карточка
К. Бонифази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Уолес
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
41
Йерун Зут
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
27
Маттео Риччи
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-4-2-1
49
Проведель
6
Эрлич
24
Хабот
8
Виньяли
10
Бастони
18
Маджоре
6
Агум
4
Побега
17
Фариас
11
Гьяси
16
Галабинов
4-4-1-1
1
Муссо
33
Бонифази
17
Нуйтинк
50
Бекао
4
Зеегелар
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
10
Деулофеу
16
Галабинов
7
Агудело
7
Агудело
16
Галабинов
4
Побега
13
Акампора
13
Акампора
4
Побега
6
Агум
24
Эстевес
24
Эстевес
6
Агум
8
Виньяли
27
Риччи
27
Риччи
8
Виньяли
17
Фариас
17
Сапонара
17
Сапонара
17
Фариас
4
Зеегелар
2
Молина
2
Молина
4
Зеегелар
33
Бонифази
87
Де Майо
87
Де Майо
33
Бонифази
30
Арслан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
30
Арслан
10
Деулофеу
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Деулофеу
Остались в запасе
Специя
Удинезе
15
Лео Сена
ОП
22
Хуан Рамос
ЛЗ
22
Титас Крапикас
ВР
41
Йерун Зут
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
15
Лео Сена
ОП
22
Хуан Рамос
ЛЗ
22
Титас Крапикас
ВР
41
Йерун Зут
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
22
Петар Мичин
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Специя - Удинезе
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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