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  • Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает четыре кандидатуры на замену Суаресу, фаворит – Обамеянг

Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает четыре кандидатуры на замену Суаресу, фаворит – Обамеянг

21 января 2020, 21:20
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«Барселона» хочет до закрытия зимнего трансферного окна купить нового нападающего, который заменит в составе выбывшего на четыре месяца Луиса Суареса.

По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят четыре форварда – Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Родриго («Валенсия»), Оливье Жиру («Челси») и Фернандо Льоренте («Наполи»).

«Барса» отдает предпочтение кандидатуре габонца, однако его подписанию могут помешать нежелание «Арсенала» расставаться с ним и финансовые ограничения испанского гранда.

Рыночная стоимость Обамеянга – 70 миллионов евро, Родриго – 50 миллионов, Жиру – 9 миллионов, Льоренте – 5 миллионов.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Льоренте Фернандо Обамеянг Пьер-Эмерик Жиру Оливье Родриго
Комментарии (1)
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овертайм
1579847106
чалова или соболева надо брать!)
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