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    Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает четыре кандидатуры на замену Суаресу, фаворит – Обамеянг

    «Барселона» хочет до закрытия зимнего трансферного окна купить нового нападающего, который заменит в составе выбывшего на четыре месяца Луиса Суареса.

    По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят четыре форварда – Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Родриго («Валенсия»), Оливье Жиру («Челси») и Фернандо Льоренте («Наполи»).

    «Барса» отдает предпочтение кандидатуре габонца, однако его подписанию могут помешать нежелание «Арсенала» расставаться с ним и финансовые ограничения испанского гранда.

    Рыночная стоимость Обамеянга – 70 миллионов евро, Родриго – 50 миллионов, Жиру – 9 миллионов, Льоренте – 5 миллионов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      sirgen 2 минуты назад

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