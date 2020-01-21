Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает четыре кандидатуры на замену Суаресу, фаворит – Обамеянг

«Барселона» хочет до закрытия зимнего трансферного окна купить нового нападающего, который заменит в составе выбывшего на четыре месяца Луиса Суареса.

По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят четыре форварда – Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Родриго («Валенсия»), Оливье Жиру («Челси») и Фернандо Льоренте («Наполи»).

«Барса» отдает предпочтение кандидатуре габонца, однако его подписанию могут помешать нежелание «Арсенала» расставаться с ним и финансовые ограничения испанского гранда.

Рыночная стоимость Обамеянга – 70 миллионов евро, Родриго – 50 миллионов, Жиру – 9 миллионов, Льоренте – 5 миллионов.