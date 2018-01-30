«Челси» после отказа Жиру сконцентрируется на аренде Льоренте

«Челси» может отказаться от идеи приобретения нападающего «Арсенала» Оливье Жиру из-за возникших сложностей в переговорах. Стороны не смогли пока договориться о сумме трансфера за французского бомбардира.

В случае если в ближайшее время компромисс не будет найден, то синие готовы переключить свое внимание на нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте. «Аристократы» рассматривают вариант аренды форварда, но «шпоры» рассчитывают продать своего футболиста.

В текущем сезоне 32-летний Льоренте сыграл 13 матчей в Премьер-лиге, выйдя в основном составе лишь в одном из них. На его счету один гол.