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    «Барселона» может подписать 33-летнего Льоренте

    Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

    По информации Mundo Deportivo, на 33-летнего игрока претендует «Барселона». Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде рассчитывает усилить команду дополнительным игроком атаки.

    По данным источника, клуб рассматривает нападающих с опытом выступлений в Испании. С 2005-го по 2013-й год Льоренте выступал за «Атлетик», а с 2015-го по 2016-й – за «Севилью».

    После 18-ти туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в чемпионской гонке.

    • Льоренте забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 12-ти матчах сезона
    • Его контракт со «шпорами» истекает в июне

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Ветеран Пунических Воин 15 минут назад

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фанат Рубина 35 минут назад

      да ллоренте странный тип. юве, тоттенх, теперь барса пытаются им усилить состав..
      как это возможно ему уже 33 года..

      почему бы барсе не купить тупо дзюбу или смолова?
      я думаю гениальных передач месси и они бы забивали

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3599

      серега кашин 38 минут назад

      это очередная чушь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1492

      dinar7777dinar 42 минуты назад

      мдааа !

      0
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