«Барселона» может подписать 33-летнего Льоренте

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации Mundo Deportivo, на 33-летнего игрока претендует «Барселона». Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде рассчитывает усилить команду дополнительным игроком атаки.

По данным источника, клуб рассматривает нападающих с опытом выступлений в Испании. С 2005-го по 2013-й год Льоренте выступал за «Атлетик», а с 2015-го по 2016-й – за «Севилью».

После 18-ти туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в чемпионской гонке.