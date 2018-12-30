Икарди, Вернер, Пентек. Стал известен список трансферных целей «Реала» на позицию форварда

Не подходят они по стилю игры для Реала. Скорости у них слабоватые .. Физика это ,да... Мбапе единственный кто нужен..
«Реал» в зимнее трансферное окно намерен приобрести нападающего. Испанское издание AS опубликовало список трансферных целей мадридского клуба.
Сливочные будут выбирать форварда между этими кандидатами: Мауро Икарди («Интер»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Кшиштоф Пентек («Дженоа»), Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»), Бас Дост («Спортинг»).
- «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры.
- Летом команду покинул нападающий Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром мадридцев по итогам 2018 года.