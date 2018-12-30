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    Икарди, Вернер, Пентек. Стал известен список трансферных целей «Реала» на позицию форварда

    «Реал» в зимнее трансферное окно намерен приобрести нападающего. Испанское издание AS опубликовало список трансферных целей мадридского клуба.

    Сливочные будут выбирать форварда между этими кандидатами: Мауро Икарди («Интер»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Кшиштоф Пентек («Дженоа»), Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»), Бас Дост («Спортинг»).

    • «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры.
    • Летом команду покинул нападающий Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром мадридцев по итогам 2018 года.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Spaunn7 26 минут назад

      Не подходят они по стилю игры для Реала. Скорости у них слабоватые .. Физика это ,да... Мбапе единственный кто нужен..

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