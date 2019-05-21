Mundo Deportivo: «Барселона» хочет купить еще одного форварда, кроме Гризманна. Кандидаты – Ориги и Льоренте

«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, кроме француза, каталонцы хотят подписать еще одного форварда на подмену Луису Суаресу, который будет заменять уругвайца, если тот травмируется или будет нуждаться в отдыхе.

Среди кандидатур сине-гранатовые рассматривают Дивока Ориги («Ливерпуль») и Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»).