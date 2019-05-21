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    Mundo Deportivo: «Барселона» хочет купить еще одного форварда, кроме Гризманна. Кандидаты – Ориги и Льоренте

    «Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в летнее трансферное окно.

    Как сообщает Mundo Deportivo, кроме француза, каталонцы хотят подписать еще одного форварда на подмену Луису Суаресу, который будет заменять уругвайца, если тот травмируется или будет нуждаться в отдыхе.

    Среди кандидатур сине-гранатовые рассматривают Дивока Ориги («Ливерпуль») и Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»).

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1380

      SarJr 34 минуты назад

      Боже, а старое бревно льоренте им зачем? Он же вообще никакой. Даже тот же боатенг смотрится лучше

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