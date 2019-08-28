«Наполи» просит Икарди принять решение до 30 августа

«Наполи» надеется подписать форварда «Интера» Мауро Икарди за несколько дней до окончания трансферного окна.

Накануне футболист через агента заявил, что намерен остаться в миланском клубе.

На случай, если Икарди откажется от перехода в «Наполи», неаполитанцы готовы пподписать экс-нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.