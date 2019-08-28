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    «Наполи» просит Икарди принять решение до 30 августа

    «Наполи» надеется подписать форварда «Интера» Мауро Икарди за несколько дней до окончания трансферного окна.

    Накануне футболист через агента заявил, что намерен остаться в миланском клубе.

    На случай, если Икарди откажется от перехода в «Наполи», неаполитанцы готовы пподписать экс-нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте.

    Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: Sky Sport Italia

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