Фернандо Льоренте может стать игроком «Фиорентины» 

«Фиорентина» ведет переговоры с форвардом Фернандо Льоренте, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, у него истек контракт с «Тоттенхэмом». По информации источника, футболист хочет обдумать другие предложения, среди которых возможное продление соглашения с лондонским клубом на год.