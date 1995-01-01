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    Фернандо Льоренте может стать игроком «Фиорентины» 

    «Фиорентина» ведет переговоры с форвардом Фернандо Льоренте, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

    Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, у него истек контракт с «Тоттенхэмом». По информации источника, футболист хочет обдумать другие предложения, среди которых возможное продление соглашения с лондонским клубом на год.

    • Футболисту 34 года. С 2013 по 2015 год он уже играл в Серии А за «Ювентус».
    • В прошлом сезоне Льоренте сыграл в 35 играх, забил восемь голов и отдал пять ассистов.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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