Фернандо Льоренте может стать игроком «Фиорентины» 

«Фиорентина» ведет переговоры с форвардом Фернандо Льоренте, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, у него истек контракт с «Тоттенхэмом». По информации источника, футболист хочет обдумать другие предложения, среди которых возможное продление соглашения с лондонским клубом на год.
- Футболисту 34 года. С 2013 по 2015 год он уже играл в Серии А за «Ювентус».
- В прошлом сезоне Льоренте сыграл в 35 играх, забил восемь голов и отдал пять ассистов.