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    Агент Льоренте: «Фернандо интересуются «Фиорентина», «Лацио», «Аталанта» и «Интер»

    Хесус Льоренте, брат и агент форварда Фернандо Льоренте, прокомментировал информацию об интересе «Фиорентины» к футболисту.

    «Сейчас он находится в статусе свободного агента. Фернандо может подписать контракт с любой командой из тех, кто его хочет.

    «Фиорентина» – это определено возможность для Фернандо. Они проявляют интерес, как и другие клубы Серии А, где у него все еще много поклонников. Это нас радует. Кроме «Фиорентины», это такие клубы, как «Лацио», «Аталанта» и «Интер», – сказал Хесус Льоренте.

    • Футболисту 34 года. С 2013 по 2015 год он уже играл в Серии А за «Ювентус».
    • В прошлом сезоне Льоренте сыграл в 35 играх за «Тоттенхэм», забил восемь голов и отдал пять ассистов.

    Источник: Calciomercato

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