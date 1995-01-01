Агент Льоренте: «Фернандо интересуются «Фиорентина», «Лацио», «Аталанта» и «Интер»

Хесус Льоренте, брат и агент форварда Фернандо Льоренте, прокомментировал информацию об интересе «Фиорентины» к футболисту.
«Сейчас он находится в статусе свободного агента. Фернандо может подписать контракт с любой командой из тех, кто его хочет.
«Фиорентина» – это определено возможность для Фернандо. Они проявляют интерес, как и другие клубы Серии А, где у него все еще много поклонников. Это нас радует. Кроме «Фиорентины», это такие клубы, как «Лацио», «Аталанта» и «Интер», – сказал Хесус Льоренте.
- Футболисту 34 года. С 2013 по 2015 год он уже играл в Серии А за «Ювентус».
- В прошлом сезоне Льоренте сыграл в 35 играх за «Тоттенхэм», забил восемь голов и отдал пять ассистов.