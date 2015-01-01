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    Льоренте – о матче с «Манчестер Сити»: «Это один из лучших моментов в моей карьере»

    Форвард «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте поделился эмоциями после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    «Невероятный вечер! Это один из лучших моментов в моей карьере. Да, я переживал фантастические моменты – победы на чемпионате мира и Европы, выигрыш Лиги Европы и титула в Италии, но этот матч – история.

    Это сумасшествие – сделать подобное с такой командой, как «Тоттенхэм», впервые пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Верю в парней, уверен, что мы можем переписать историю», – сказал Льоренте.

    • «Тоттенхэм» прошел «Манчестер Сити» благодаря правилу выездного гола, победив дома 1:0 и проиграв в гостях 3:4.
    • Решающий мяч в активе как раз Льоренте, который забил бедром на 73-й минуте.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +188

      fabio_c 6 минут назад

      да не бедром же! а ж..пой=)

      0
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      Рейтинг: +192

      OBOLEV 11 минут назад

      Было бы забавнее если бы он сказал " это мой самый красивый гол")

      0
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