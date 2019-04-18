Льоренте – о матче с «Манчестер Сити»: «Это один из лучших моментов в моей карьере»

Форвард «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте поделился эмоциями после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Невероятный вечер! Это один из лучших моментов в моей карьере. Да, я переживал фантастические моменты – победы на чемпионате мира и Европы, выигрыш Лиги Европы и титула в Италии, но этот матч – история.

Это сумасшествие – сделать подобное с такой командой, как «Тоттенхэм», впервые пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Верю в парней, уверен, что мы можем переписать историю», – сказал Льоренте.