Льоренте – о матче с «Манчестер Сити»: «Это один из лучших моментов в моей карьере»

Форвард «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте поделился эмоциями после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Невероятный вечер! Это один из лучших моментов в моей карьере. Да, я переживал фантастические моменты – победы на чемпионате мира и Европы, выигрыш Лиги Европы и титула в Италии, но этот матч – история.
Это сумасшествие – сделать подобное с такой командой, как «Тоттенхэм», впервые пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Верю в парней, уверен, что мы можем переписать историю», – сказал Льоренте.
- «Тоттенхэм» прошел «Манчестер Сити» благодаря правилу выездного гола, победив дома 1:0 и проиграв в гостях 3:4.
- Решающий мяч в активе как раз Льоренте, который забил бедром на 73-й минуте.
Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»