«Тоттенхэм» оценил Янссена в 19 миллионов, Льоренте – в 15

Руководство «Тоттенхэма» планирует этим летом расстаться с нападающими Венсаном Янссеном и Фернандо Льоренте.

Оба футболиста не входят в планы главного тренера Маурисио Покеттино на предстоящий сезон. Футболисты оцениваются клубом в сумму в 34 миллиона евро.

Известно, что «Фенербахче» присматривается к 24-летнему голландцу, который провел сезон в аренде в этой команде. Англичане объявили, что продадут его туркам за 19 миллионов евро.

Льоренте оценивается «Тоттенхэмом» в 15 миллионов евро.