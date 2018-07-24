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    «Тоттенхэм» оценил Янссена в 19 миллионов, Льоренте – в 15

    Руководство «Тоттенхэма» планирует этим летом расстаться с нападающими Венсаном Янссеном и Фернандо Льоренте.

    Оба футболиста не входят в планы главного тренера Маурисио Покеттино на предстоящий сезон. Футболисты оцениваются клубом в сумму в 34 миллиона евро.

    Известно, что «Фенербахче» присматривается к 24-летнему голландцу, который провел сезон в аренде в этой команде. Англичане объявили, что продадут его туркам за 19 миллионов евро.

    Льоренте оценивается «Тоттенхэмом» в 15 миллионов евро.

    Источник: Evening Standard

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    24.07.2018 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Busido 24 июля 2018, 13:32

      Лавочников за 15 и 20 млн, что там курят в Англии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июля 2018, 12:04

      Кто за 33-летнего Льоренте даст 15 ?

      2
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