В «Челси» вернулись к кандидатуре Льоренте

Руководство «Челси» продолжает рассчитывать на трансфер нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте. К его кандидатуре в стане синих вернулись после того, как основная трансферная цель клуба форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл выбыл на неопределенный срок.

Стороны уже проводили переговоры относительно возможного перехода минувшим летом, но тогда решающую роль в отмене трансфера из «Суонси» сыграл главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Он лично убедил футболиста выбрать «шпор».

В текущем сезоне Льоренте провел 22 матча во всех турнирах, забив в них два гола и сделав одну результативную передачу.