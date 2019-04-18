Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я коснулся мяча телом и рукой»

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте признался, что он коснулся мяча рукой перед тем как забить гол в ворота «Манчестер Сити».

Испанец отличился во втором тайме после подачи углового, сделав счет 4:3 в пользу «Сити». Арбитр Чунейт Чакир после просмотра видеоповтора зачитал гол, посчитав, что мяч коснулся лишь бедра форварда.

«Я облажался, думал, судьи отменили мяч. Я понял, что коснулся мяча телом и рукой, хоть и внес его в ворота.

Потом случился гол Стерлинга, и я посмотрел на своих партнеров, лежащих на поле, а потом мы увидели, что гол отменили. Это кино», – цитирует Льоренте Tribalfootball со ссылкой на Cadena Cope.

В добавленное время Чакир после видеоповтора отменил гол полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга из-за офсайда.

В итоге встреча так и закончилась со счетом 4:3 в пользу «Сити», но по сумме двух матчей в полуфинал вышел «Тоттенхэм», который теперь встретится с «Аяксом».