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    Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я коснулся мяча телом и рукой»

    Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте признался, что он коснулся мяча рукой перед тем как забить гол в ворота «Манчестер Сити».

    Испанец отличился во втором тайме после подачи углового, сделав счет 4:3 в пользу «Сити». Арбитр Чунейт Чакир после просмотра видеоповтора зачитал гол, посчитав, что мяч коснулся лишь бедра форварда.

    «Я облажался, думал, судьи отменили мяч. Я понял, что коснулся мяча телом и рукой, хоть и внес его в ворота.

    Потом случился гол Стерлинга, и я посмотрел на своих партнеров, лежащих на поле, а потом мы увидели, что гол отменили. Это кино», – цитирует Льоренте Tribalfootball со ссылкой на Cadena Cope.

    В добавленное время Чакир после видеоповтора отменил гол полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга из-за офсайда.

    В итоге встреча так и закончилась со счетом 4:3 в пользу «Сити», но по сумме двух матчей в полуфинал вышел «Тоттенхэм», который теперь встретится с «Аяксом».

    Источник: Tribalfootball

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    18.04.2019 16:10
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 апреля 2019, 09:26

      Касание руки конечно было ,но не более того.

      1
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      Рейтинг: +426

      ursosan 18 апреля 2019, 21:58

      Думаю Чакир все прекрасно видел. Посчитал что касание было незначительным. И на траекторию не влияло

      1
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 апреля 2019, 20:57

      Чё сейчас та об этом говорить надо было Чекиру сказать это тогда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 апреля 2019, 20:11

      Это он таким образом Var троллит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 18 апреля 2019, 20:02

      Даже при наличии двадцати ВАРов, тридцати видеокамер и сорока мощных телескопов в оконцовке решения выносят не беспристрастные и нейтральные хай-теки, а обычные люди со своими симпатиями, предпочтениями и видением в голове. За примером о пользе и помощи видеокамер наблюдения в расследовании одного уголовного дела далеко ходить не нужно. Уже полгода смотрят, смотрят... И никак не решат: "А что именно НАДО увидеть?"

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 апреля 2019, 19:52

      Ну и зачем вам ВАР. Дорогая игрушка?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 апреля 2019, 19:12

      Решения с помощью ВАРева- «Чувство, словно получил письмо, в котором сообщается, что 5 дней назад ты испытал оргазм»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 18 апреля 2019, 19:09

      Я хренею здесь комментаторы :-)))... Мне наплевать и на тех и на других, если честно. Но игра рукой была в штрафной площади, а не в середине поля, и наплевать прижата или нет, она была... Гол нельзя было засчитывать, а Чакир смотрел повтор совсем с другой камеры, если вспомните и потом показал что он бедра. Вот тебе и вар, хотят чтобы было справедливо, а в итоге как всегда... Кстати когда Серхио Аг. был в оффсайде ему пас отдал игрок петухов, вот как то так...

      -1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 18 апреля 2019, 18:25

      мне кажется провокация!!!

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 18 апреля 2019, 17:52

      Льоренте любит вбрасывать говно на вентилятор, не первый раз уже такое.

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