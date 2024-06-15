Льоренте считает, что Ямаль в своем возрасте превзошел Месси

Бывший нападающий «Атлетика» и сборной Испании Фернандо Льоренте высказался о вингере национальной команды и «Барселоны» Ламине Ямале.
«Даже Лионель Месси был не на таком уровне в этом возрасте. Ямаль делает уникальные вещи, его нельзя ни с кем сравнивать», – сказал Льоренте в интервью Sky Sport Italia.
- В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 50 матчей, забил 7 голов, отдал 10 передач.
- Сегодня он стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. В матче против Хорватии он вышел на поле в возрасте 16 лет и 338 дней.