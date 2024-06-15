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    • Льоренте считает, что Ямаль в своем возрасте превзошел Месси

    Льоренте считает, что Ямаль в своем возрасте превзошел Месси

    Бывший нападающий «Атлетика» и сборной Испании Фернандо Льоренте высказался о вингере национальной команды и «Барселоны» Ламине Ямале.

    «Даже Лионель Месси был не на таком уровне в этом возрасте. Ямаль делает уникальные вещи, его нельзя ни с кем сравнивать», – сказал Льоренте в интервью Sky Sport Italia.

    • В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 50 матчей, забил 7 голов, отдал 10 передач.
    • Сегодня он стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. В матче против Хорватии он вышел на поле в возрасте 16 лет и 338 дней.

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    Источник: calciomercato

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    15.06.2024 21:51
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