Льоренте считает, что Ямаль в своем возрасте превзошел Месси

Бывший нападающий «Атлетика» и сборной Испании Фернандо Льоренте высказался о вингере национальной команды и «Барселоны» Ламине Ямале.

«Даже Лионель Месси был не на таком уровне в этом возрасте. Ямаль делает уникальные вещи, его нельзя ни с кем сравнивать», – сказал Льоренте в интервью Sky Sport Italia.