Фернандо Льоренте закончил карьеру в 37 лет

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры.
– Мы больше не увидим вас на поле?
– Нет. Мне уже все ясно. Я буду заниматься спортом, играя в падел.
- 37-летний Льоренте известен по выступлениям за «Наполи», «Тоттенхэм», «Севилью», «Ювентус» и «Атлетик».
- Последним его клубом был «Эйбар».
- В составе сборной Испании форвард выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.
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Источник: Goal