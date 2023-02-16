Фернандо Льоренте закончил карьеру в 37 лет

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры.

– Мы больше не увидим вас на поле?

– Нет. Мне уже все ясно. Я буду заниматься спортом, играя в падел.

37-летний Льоренте известен по выступлениям за «Наполи», «Тоттенхэм», «Севилью», «Ювентус» и «Атлетик».

Последним его клубом был «Эйбар».

В составе сборной Испании форвард выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!